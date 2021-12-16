ضمن المبادرة الوطنية لنشر الثقافة السيبرانية ومعالجة ظاهرة الفجوة الرقمية ومحو أمية تكنولوجيا المعلومات لدى غير المتخصصين، نظمت جامعة الكويت ممثلة بقسم علوم المعلومات في كلية العلوم الحياتية سلسلة من الدورات لمجموعة من منتسبي الحرس الوطني بعنوان (الأمن السيبراني للجميع) حاضرت فيها د.إيمان طعمة الشمري من قسم علوم المعلومات في كلية العلوم الحياتية.



الجدير بالذكر أن هذه الدورات مدتها في خمسة أيام بناء على منهج متكامل مصمم علميا لمواكبة التسارع العالمي للتحول الرقمي. هذا، ويحرص قسم علوم المعلومات على مواكبة احتياجات سوق العمل بتضمين مواد إلزامية في الأمن السيبراني لطلبة البكالوريوس.