أهاب أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية م.أحمد علوان الشمري بزميلاته وزملائه أعضاء هيئة التدريب بالكليات الخمس التي تمت ترقيتهم مؤخرا وتم صرف مكافأة الصيفي لهم وفق راتب الدرجة السابقة قبل الترقية، عليهم مراجعة رابطتهم بأسرع وقت ممكن في منطقة الشامية قطعة 9 ش 91 لتسليم صورة عن البطاقة المدنية أو إرسالها لأمين السر أو رئيس الرابطة عبر واتساب ليتسنى للرابطة متابعة مستحقاتهم، أو يقوم عضو هيئة التدريب بمراجعة إدارة شؤون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالهيئة، لافتا إلى أن هناك شريحة من الزملاء لهم فروقات بمكافأة الفصل الصيفي على أساس الراتب الجديد ووفق الدرجة التي تم الترقية إليها مؤخرا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي تأخير قد يترتب عليه ضياع الفرصة في صرف الفروقات.



وأشار الشمري إلى أن إدارة الهيئة مشكورة قد تجاوبت مع مطلب الرابطة وتقوم حاليا بحصر أسماء المستحقين تمهيدا لصرف الفروقات، مثمنا جهود إدارة الهيئة ممثلة في مديرها العام أ.د.جاسم الأنصاري، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية د.حسن الفجام، والإدارة المالية لتعاونهم مع الرابطة وسعيهم لتذليل أي صعوبات أمام الهيئة التدريبية.