عبدالعزيز الفضلي



من منطلق الشراكة المجتمعية بين وزارة التربية والمؤسسات التعليمية عقدت الموجه العام للعلوم منى الأنصاري اجتماعا تعاونيا مع مدير برامج العلوم والرياضيات في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.لبنى عكاشة، ومدير علوم التكنولوجيا في جامعة الخليج د.نورة الجري حول الأولمبيادات الدولية لمواد العلوم والتي تهدف إلى تطوير القدرات العلمية وخلق شخصية قيادية تمثل الكويت في المحافل الدولية، وتم الاتفاق على اختيار الطلبة المشاركين وفق معايير معينة وتدريبهم من قبل مدربين عالميين ومحليين من التوجيه الفني حيث ستكون المشاركات الدولية خلال شهر يوليو المقبل.



وحضر الاجتماع الموجه الفني الأول ناصر العبيدلي وعدد من موجهي العلوم المشرفين على المسابقات.



وشكرت الأنصاري مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الخليج على جهودهما.