ضرب المنتخب الجزائري موعدا السبت المقبل مع تونس في المباراة النهائية لكأس العرب والمقامة في الدوحة بعد فوزه على المنتخب القطري المستضيف بهدفين لهدف في مباراة شهدت تحولات مثيرة في دقائقها الأخيرة، حيث تقدم المنتخب الجزائري بهدف جمال الدين بن العمري (60)، ويوسف البلايلي من متابعته لركلة جزاء أهدرها (16+90).



وجاء الشوط الأول متكافئا بين الطرفين رغم قلة الخطورة على مرمى الفريقين مع أفضلية نسبية للمنتخب الجزائري الذي حاول الوصول الى مرمى المنافس في عدة مناسبات لم يكتب لها النجاح وسط تألق مدافعي وحارس العنابي، وفي المقابل اعتمد المنتخب القطري على الهجمات العكسية لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.



وكان منتخب قطر قد أدرك التعادل عبر محمد مونتاري (7+90) والذي جاء بعد عدة محاولات للعنابي والمبادرة بالهجوم، لكن الدقائق الأخيرة والمحتسبة بدلا من الضائع كادت أن تطيح بالمنتخب الجزائري لولا ركلة الجزاء التي احتسبت في نهاية اللقاء والتي حددت نتيجة المباراة المثيرة وصعدت بمحاربي الصحراء للنهائي.