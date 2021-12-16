سعود عبدالعزيز



نجح رجال مباحث تيماء في إلقاء القبض على مواطن من مواليد 1989 تخصص بسرقة وبيع الشاليهات المتنقلة في رحيه لوافد مصري في السكراب.



وحسب مصدر أمني، فإن بلاغات وردت الى رجال مباحث تيماء عن سرقة شاليهات من قبل شخص مجهول، وبتعليمات من قبل اداراة المباحث الجنائية بضرورة عمل التحريات وتكثيفها، تم التوصل الى الرافعة التي يستأجرها المتهم لسرقة الشاليهات بعد التأكد من خلو الجاخور الذي يكون الشاليه به، ومن ثم تتم سرقته ووضعه بمكان آخر وبيعه للوافد المصري الذي لا يعلم بأنه مسروق، فتم عمل كمين وضبط المتهم الذي تبين انه مواطن ومن أرباب السوابق واعترف بفعلته في التحقيقات الأولية.