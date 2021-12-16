كوادرنا الوطنية وضعوا نصب أعينهم المصلحة العامة والمحافظة على المال العام وصونه من أي تجاوزات

مواصلة العمل والتعاون والتنسيق بين عموم قطاعات الوزارة لتحقيق الأهداف التي نصبوا إليها

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بجهود منتسبي وزارة الدفاع الدائمة والمتواصلة في سبيل خدمة وطنهم وحمايته وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، داعيا إياهم إلى بذل المزيد من الجهود، ومواصلة العمل والتعاون والتنسيق فيما بينهم لتحقيق الأهداف والتطلعات والغايات التي نصبوا إليها جميعاً.

جاء ذلك خلال اللقاء الودي الذي جمع الشيخ حمد جابر العلي بقيادات الجيش الكويتي والهيئة الإدارية والمالية بالوزارة مساء يوم أمس في محمية الجيش الكويتي الزراعية بالمنطقة الشمالية، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يجريها معاليه لتبادل الأحاديث الودية والاستماع لوجهات النظر، حول العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لعموم وحدات الجيش والقطاعات الإدارية والمالية بوزارة الدفاع.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خلال اللقاء على أن ما تم تحقيقه في عام 2021 من نجاحات واصلاحات إدارية ومالية وتنظيمية، وفي فترة زمنية قياسية، فاق كل التوقعات، مقارنةً بالتركة الثقيلة والمتراكمة لسنوات عدة في الوزارة، مضيفاً بأن ذلك لم يكن ليتحقق لولا فضل الله عز وجل، ثم جهود كوادرنا الوطنية من منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين، والذين وضعوا نصب أعينهم المصلحة العامة وضرورة المحافظة على المال العام، وصونه من أي تجاوزات، وهو ما يعكس في حقيقته على أن الأهداف والبرامج والخطط لا يمكن لنتائجها أن ترى النور دون تضافر كافة الجهود، وبذل مختلف الإمكانيات، وترجمةً التعاون والعمل الجماعي فعلاً لا قولاً.

وقد شارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح قيادات الوزارة مأدبة العشاء التي أقيمت بهذه المناسبة في أجواءٍ سادتها روح الأسرة الواحدة، كما قامت فرقة الجيش للعرضة التابعة لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بتقديم عروضٍ من التراث الكويتي القديم لاقت استحسان الجميع.

حضر اللقاء سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، وسعادة وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح، وسعادة نائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد عبد الرحمن الناصر، وعدد من كبار قادة الجيش والهيئة الإدارية والمالية بالوزارة.