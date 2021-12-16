أعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين، ان الاتحاد الاوروبي مستعد لتشديد عقوباته واتخاذ "إجراءات غير مسبوقة" ضد روسيا اذا صعدت تصرفاتها العدائية ضد اوكرانيا.

وقالت فون دير لاين في تصريح صحافي، عقب أعمال قمة "الشراكة الشرقية" للاتحاد الاوروبي مساء امس الاربعاء "بالطبع نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية غير مسبوقة ستكون لها عواقب وخيمة على روسيا".

وأكدت دعم الاتحاد الثابت لسيادة وسلامة الاراضي الاوكرانية داعية روسيا الى وقف التصعيد والامتناع عن أي أعمال عدوانية أخرى.

وتشهد العلاقات الروسية - الأوكرانية توترا متصاعدا منذ نحو سبع سنوات وذلك عقب ضم موسكو شبه جزيرة القرم الى أراضيها بطريقة غير قانونية ودعمها الانفصاليين في اقليم (دونباس) الواقعة شرق أوكرانيا.

وكانت الحكومة الأوكرانية والزعماء الانفصاليون في منطقتي (دونيتسك) و(لوهانسك) اللتين تشكلان معا اقليم (دونباس) وقعوا في فبراير عام 2015 بوساطة فرنسا وروسيا وألمانيا اتفاقية في العاصمة البيلاروسية (مينسك) قضت بمنح هذه الأقاليم وضعا خاصا وسحب القوات العسكرية من خطوط التماس وإجراء عملية تبادل للأسرى والمحتجزين.