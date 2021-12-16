الجهات المختصة بالدولة أقرت مشكورة أحقية العاملين بالمنطقة المقسومة بهذه المكافأة



أسامة أبو السعود

بارك فالح البرازي السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات للعاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج العاملين بالمنطقة المقسومة الخفجي تحويل مكافأة وزارة النفط للبنوك فعليا وهو تأكيد على أحقية العاملين بها.

وقال بأن قرار وقف مكافأة وزارة النفط عن العاملين الكويتيين خارج حدود الكويت بمنطقة الخفجي المشتركة جاء مخالفا للقوانين والاتفاقيات والحق العمالي الذي يعتبر من الحقوق المكتسبة وكان صادما للجميع خاصة وأنه صدر بقرارات من مجلس الوزراء منذ أكثر من 30 عاما.

وبين بأن هذا الإنجاز جاء بناء على تحرك النقابة على أعلى مستوى لإعادة الحق لنصابه الصحيح ، حيث أن جهود النقابة واتحاد عمال البترول الذي تدخل بشكل سريع أسفرت عن استمرارية صرف مكافأة وزارة النفط كما كانت بالسابق.

وأكد البرازي أن الاتحاد ونقاباته العمالية وجدت لحفظ حقوق العاملين والدفاع عنها بشتى الوسائل وأن التحرك المنسق مع الجهات المختصة والمسؤولين بالدولة من خلال تقديم الأسانيد القانونية والحجج الواقعية أثمرت عن إعلان الجهات المختصة بالدولة أحقية العاملين بالمنطقة المقسومة بهذه المكافأة واستمرارية صرفها وفق المعطيات السابقة والنظم المتبعة دون أي انتقاص.

وبهذه المناسبة يبارك البرازي للعاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج العاملين بالمنطقة المقسومة (الخفجي) عودة حقوقهم المشروعة مثمنا التفهم الكبير لمعالي وزير النفط ورئيس الفتوى والتشريع لهذا المطلب العمالي وإصدارهم الرأي القانوني المنصف الذي يؤكد على استحقاق المكافأة ، والتي تشمل عدد كبير من العاملين الكويتيين الذين يقطعون مسافات طويلة يوميا من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال عملهم في المنطقة المقسومة.