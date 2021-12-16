عبدالكريم العبداللهً



أطلقت وزارة الصحة المرحلة الثامنة من حملات التطعيم الميداني التي تترأسها مديرة الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية د.دينا الضبيب، والتي تستهدف منح "الجرعة التنشيطية" الثالثة للعاملين في "المساجد - الجمعيات التعاونية - الشركات ( النقل العام - النفط - الاتصالات - مطاحن الدقيق - الالبان - الصناعات الوطنية ) - المجمعات التجارية - محطات الوقود - دور السينما - الفنادق - المطاعم - الحسينيات - البنوك".



وبدأت الحملات الميدانية بمنح الجرعة الثالثة للعاملين في قطاع المساجد، والذي يقارب عددهم 6000 موظف، ومن ثم ستنتقل الى الفئات الاخرى التي سبق وأن تم منحها الجرعتين .



وسيكون منح الجرعة الثالثة عبر جدول زمني تم التخطيط له من قبل الحملات الميدانية، كما ستستهدف الحملة ايضا الفئات التي لم يتم تطعيمها سابقا



والجدير بالذكر أن مراحل حملات التطعيم الميداني السابقة شملت تطعيم 270 الف بمختلف القطاعات والجهات