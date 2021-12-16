أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الخميس، ان "لبنان المتمسك بحرية التعبير والقول لن يكون منبرا ومعبرا للاساءة الى اي دولة عربية أو التدخل في شؤونها".

وقال ميقاتي في كلمة ألقاها خلال رعايته الاجتماع الثاني للجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار الاممي رقم 1325 حول المرأة والسلام والامن إن "لبنان عازم على المضي في العمل على تطبيق كل التزاماته الدولية وتقيده بالشرعية الدولية" مجددا تأكيد تمسك لبنان بعمقه العربي وبعلاقته الوطيدة بالدول العربية الشقيقة ولا سيما دول الخليج العربي.

وأضاف "إما المزايدات في هذا الاطار فلا يمكنها أن تحجب الحقيقة وهي أن العمق العربي للبنان يشكل بالدرجة الاولى المتنفس الحقيقي والمدخل للخروج من الازمات التي بمر بها".