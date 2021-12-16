عبدالعزيز الفضلي

جرياً على عادتها في تحقيق الجوائز التعليمية والعلمية محليًا وإقليميًا ودوليًا، فازت دولة الكويت ممثلة في وزارة التربية بثلاث ميداليات في مسابقة مناهزات اللغة العربية والتي أقيمت في إمارة الشارقة تحت شعار (بالعربية نبدع).

وقد منح المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ميداليتين ذهبيتين للطالبتين غادة العتيبي، وغلا العنزي في مناهزات اللغة العربية (الدورة الرابعة 2021)، فيما حصدت الطالبة جمانة تقي الميدالية الفضية.

‏وبينما هنأت وزارة التربية الطالبات الثلاثة بالفوز بالميداليات، أكدت أن حصول الكويت على 3 جوائز يأتي تأكيدًا لمكانتها الريادية العالية في ميدان التعليم، واستمراراً لتطلع التعليم العام في حصد المراكز المتقدمة من خلال مشاركتها الفعالة في المسابقات الخليجية .