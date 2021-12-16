تقدم النائب يوسف الغريب، باقتراح برغبة، قال في مقدمته، إنه يعاني العديد من الطلاب والطالبات المبتعثين من قلة المخصصات المالية في العديد من الدول التي يتم ابتعاثهم لها، وكذلك يكون هناك إرهاق مالي لعوائلهم وإمكانية توفير الدعم المالي لهم طوال فترة دراستهم والتي تزيد على 4 سنوات أحياناً، الأمر الذي نراه مطلباً مستحقاً للطلاب والطالبات المبتعثين، ومع المطالبات المتكررة للجهة المختصة إلا أن هذا الأمر مازال في جمود ومماطلة.



وطالب في اقتراحه بزيادة المخصصات المالية للطلاب والطالبات المبتعثين عن طريق وزارة التعليم العالي.