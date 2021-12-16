دخول «نوء القلب» و«الجدي» الاثنين والثلاثاء مؤشر على دخول فصل الشتاء

البحر مناسب للصيد اعتباراً من الجمعة وحتى نهاية الشهر بوجود تيارات الفساد

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن تكوّن مرتفع جوي في منطقة وسط وشمال شبه الجزيرة العربية يؤدي الى تلاشي فرص سقوط الأمطار من بعد يوم الثلاثاء المقبل وطوال أسبوع كامل تقريبا.



وأضاف: تتحول الرياح في صبيحة هذا اليوم الى رياح شمالية الى شمالية غربية وتكون سرعتها بين خفيفة ومعتدلة السرعة، ولا تزيد على 20 كم/س ويكون الطقس بين صحو ومشمس وغائم جزئيا تنعدم فيه فرصة سقوط الأمطار.



وزاد الخبير الفلكي: تؤدي هذه الرياح الشمالية الى انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في النهار بين 19 و21 درجة وفي الليل بين 6 و9 درجات.



وأوضح المرزوق أن هناك أملا ضعيفا لا تزيد نسبته على 30 - 40% لاحتمال سقوط أمطار وبكمية تقل عن 2 ملم إثر تحول الرياح الى رياح شرقية أو جنوبية شرقية في يوم الأربعاء 29 الجاري وتكون سرعتها بين خفيفة ومعتدلة السرعة ومعدل سرعتها بين 15 و35 كم/ س تعطي فرصة الى تشكل بعض الغيوم الركامية بما يحتمل معه أن تسقط أمطار رعدية في المساء.



وفلكياً، قال المرزوق: يدخل نوء القلب الاثنين المقبل وهو مؤشر على دخول فصل الشتاء مع ظهور النجم الأحيمر في الجنوب، حيث إنه في يوم الثلاثاء المقبل سيدخل برج الجدي، وتتعامد الشمس على مدار الجدي الذي يقع جنوب خط الاستواء، وهو أيضا مؤشر على دخول فصل الشتاء الذي يكون فيه الليل في أقصى طوله والنهار في أقصى قصره، ويبدأ النهار بعد ذلك يطول في يوم 22 الجاري، وهذه التواريخ ثابتة في كل سنة لا تتغير.



وبخصوص حالة البحر، بين المرزوق أنه يدخل اعتبارا من الجمعة وحتى نهاية الشهر في تيارات الفساد والمناسبة للصيد، وتتحول التيارات البحرية الى تيارات حمل مع بداية السنة الميلادية الجديدة التي ندعو الله أن تكون سنة خير وسعادة على الكويت وأهلها والمقيمين على أرضها الطيبة.



لكن البحر بصورة عامة سيكون بين الخفيف الى معتدل الموج وأحيانا يكون عالي الموج وارتفاع الموج من المتوقع أن يكون بين 60 و200 سم.