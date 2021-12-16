ذكرت تقارير اليوم الخميس، أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ألغت إقامة عشاء عيد الميلاد السنوي كإجراء احترازي في ظل انتشار متحور أوميكرون.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن الملكة / 95 عاما/ كانت تعتزم استضافة 50 شخصا من أقاربها ، من بينهم ولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا في قلعة ويندسور الأسبوع المقبل.وظهر اليوم أن الملكة ألغت" بكل أسف" عشاء عيد الميلاد كإجراء احترازي.

وقالت مصادر ملكية " هناك اعتقاد أن هذا الأمر الصواب الذي يجب فعله بالنسبة لجميع المعنيين".

ويعد هذا ثاني عام تلغي فيه الملكة عشاء عيد الميلاد، الذي عادة ما يتم في قصر بكنجهام.

وكانت الملكة قد ألغت العام الماضي عشاء عيد الميلاد عندما تم فرض قيود أكثر صرامة في ظل ارتفاع حالات الاصابة بمتحور دلتا.