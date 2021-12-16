أسامة أبو السعود

أكد وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء هاشم القلاف، حرص الوزارة على صيانة وتطوير نظم الوزارة الالكترونية بشكل دائم وإدخال وسائل التكنولوجيا المتطورة عبر ميكنة الإجراءات تسهيلا على المتقاضين .



وتابع القلاف في تصريح صحافي، ان وزارة العدل تسعى دائما لتقديم كافة الخدمات لجموع المراجعين بأعلى كفاءة وأمان .



واضاف " وفي اطار هذا الحرص قامت الوزارة بإجراء صيانة لأجهزتها وأثناء ذلك حدث خلل فني وقد قامت الوزارة فورا بالإجراءات اللازمة وبذل كافة الجهود لإصلاح الخلل الفني والذي تأثرت به مؤقتا بعض الإدارات ومنها إدارة التوثيق وإدارة التسجيل العقاري وجزء من ادارة التوثيقات الشرعية.



واستطرد قائلا " وبالعمل المتواصل لإصلاح الخلل تمت إعادة الخدمات تدريجيا لتلك الإدارات ولكن بصورة ابطأ من المعتاد وجاري العمل على تشغيل تلك الخدمات بطاقتها القصوى في اسرع وقت ممكن وقد تم انجاز عدد 175 معاملة بإدارة التسجيل العقاري وعدد 2762 معاملة بإدارة التوثيق خلال الأيام الثلاثة الماضية .



واضاف القلاف " علما بأن هناك العديد من الإدارات بالوزارة لم تتوقف خدماتها طوال الاسبوع وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد بلغ عدد المعاملات التي أنجزت من خلال الأنظمة الالية للمحاكم وادارات التنفيذ والدفع الالكتروني والشهادات والاستعلام ومراكز الخدمة وغيرها منذ بداية الاسبوع ( 100805 ) معاملة الكترونية .