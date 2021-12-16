أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أنّ التلكسوب "جيمس ويب" الذي كان يُفترض إطلاقه في 22 كانون الأول/ديسمبر من مدينة كورو في غويانا الفرنسية، لن يُطلق قبل 24 كانون الأول/ديسمبر بسبب مشكلة تقنية في الاتصال.

وأُجّل تاريخ إطلاق "جيمس ويب" الذي ينتظره العلماء لبضعة أيام، بعد حادث خلال التحضيرات لإطلاقه والتي تطلّبت اختبارات إضافية.

وأوضحت ناسا في بيان أنّ "الفرق تعمل على مشكلة تقنية في الاتصال بين المرصد ونظام الإطلاق" على الأرض، مشيرةً إلى انّ عملية الإطلاق بواسطة صاروخ "اريان 5" أُجّلت إلى "24 كانون الأول/ديسمبر على أقرب تقدير". وأعلنت أنّ تاريخاً جديداً لإطلاق التلسكوب سيُحدد قبل الجمعة.



ويُعتبر "جيمس ويب" جوهرة هندسية معقّدة، وسيكون أكبر وأقوى تلسكوب يُرسل إلى الفضاء على الإطلاق. بُني في الولايات المتحدة تحت إشراف ناسا، ويضمّ معدات من وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية.



ووصل التلسكوب إلى غويانا الفرنسية في تشرين الأول/اكتوبر، بعد رحلة استغرقت 16 يوماً في سفينة انطلقت من كاليفورنيا.



وقُدّم "جيمس ويب" على أنّه خليفة التلسكوب "هابل" الذي أُطلق في العام 1990. وستشمل مهمّته اكتشاف مراحل الفضاء كلّها بدقة عالية، وذلك حتى العصور الأولى للكون وتشكيل المجرات الأولى.



وسيوضع في مدار حول الشمس على بعد كيلومتر ونصف كيلومتر من الأرض.