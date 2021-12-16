نصحت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، نادي ليفربول بالنظر إلى اللاعبين الدوليين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في حسم صفقة الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق الريدز لكرة القدم.



وأوضحت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، إنه مع بلوغ صلاح الثلاثين من العمر العام المقبل، ربما يشعر الريدز بالقلق من تقديم مثل هذا العقد الرائع للاعب في ذلك العمر لخطر التراجع المفاجئ، إلا أنها أكدت أنه يتعين على ليفربول أن يستلهموا من ليونيل ميسي ورونالدو وريان جيجز وغيرهم ممن استمروا في الأداء بمستوى مميز لسنوات وهم في الثلاثينيات من عمرهم.وأشارت إلى أن للنظر فقط لجسم صلاح وطريقة لعبه لمدة دقيقة، من السهل أن تكون واثقًا من أنه لن يتراجع في أي وقت قريبًا.. لافتة إلى أن صفقة صلاح الحالية التي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع تنتهي في عام 2023، ومن المرجح، وهو محق في ذلك، أن يطالب بزيادة كبيرة في الأجور لتمديد المدة.



وذكرت أنه منذ انضمامه إلى ليفربول كلاعب ممتن لفرصة ثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز، تطور صلاح ليصبح أحد أعظم المهاجمين في تاريخ البطولة حيث سجل 146 هدفاً و 56 تمريرة حاسمة في 225 مباراة في جميع المسابقات على مدار أربع سنوات مذهلة.



وأضافت الصحيفة أنه وبالنظر إلى مجده في النادي حتى الآن، لم يكن الكثيرون يتوقعون أن يرتقي صلاح إلى مستوى جديد تمامًا هذه الفترة حيث بات اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا هذا الموسم ، في قوة لا يمكن إيقافها، حيث سجل 21 هدفًا في 22 مباراة في جميع المسابقات بالإضافة إلى تسع تمريرات حاسمة.



وأكدت أن صلاح يستحق الإشادة على نطاق واسع باعتباره أفضل لاعب حالي في العالم، وهذا الوضع وحده يتطلب حزمة رواتب معززة للبقاء في آنفيلد، ويستحق مطالبته حوالي 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع لتمديد عقده في ميرسيسايد، مما يضاعف أرباحه الحالية.



ولفتت الصحيفة إلى أن صلاح لا تظهر عليه أي علامات على التباطؤ أو التراجع في المستوى، مما يعني أنه قد يكون في وضع يسمح له بالمطالبة بالمزيد حتى نهاية الموسم