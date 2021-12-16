قالت الهيئة الوطنية للطب الصيني التقليدي، إن الصين أدخلت بروتوكولات علاج قائمة على أساس الطب الصيني التقليدي إلى أكثر من 150 دولة ومنطقة، كجزء من مساهماتها في مكافحة كوفيد -19 عالمياً.

وأضافت الهيئة في مؤتمر صحفي، أن الصين وفّرت أيضاً منتجات الطب الصيني التقليدي لأكثر من 10 دول ومنطقة وأرسلت متخصصين في الطب الصيني التقليدي للمساعدة في أعمال مكافحة كوفيد-19 المحلية في 28 دولة ومنطقة.



وتم تطبيق منتجات الطب الصيني التقليدي على نطاق واسع في علاج مرضى كوفيد-19 في الصين، ما لعب دوراً هاماً في تخفيف أعراض المرض عن المصابين، وفقاً للهيئة