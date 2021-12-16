باستخدام التلسكوب الراديوي الصيني "فاست" الذي يبلغ طول قطره 500 متر، استطاع العلماء اكتشاف أكثر من 500 نجم نابض جديد منذ أكتوبر من العام 2017.

وتنشأ النجوم النابضة، أو النجوم النيوترونية سريعة الدوران، تنشأ من النوى المنفجرة لنجوم عملاقة محتضرة من خلال انفجارات عظيمة. ومع الكثافة العالية والتناوب السريع اللذين يُميّزانها، تعد النجوم النابضة مختبرا مثاليا لدراسة قوانين الفيزياء في البيئات القاسية.



وقال لي دي، كبير علماء التلسكوب، الباحث بالمراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، قال إنه وباستخدام "فاست"، اكتشف العلماء أيضا إجمالي 1652 رشقة نارية مستقلة من مصدر واحد متكرر للانفجار اللاسلكي السريع الذي أطلق عليه اسم "إف آر بي 121102".



وقال لي إن هذه هي أكبر مجموعة من أحداث "إف آر بي" التي تم اكتشافها في التاريخ، وأضاف أن هذه النتائج قد نُشرت في مجلة (نيتشر) في شهر أكتوبر.



ويعتقد العلماء أنه من شأن ذلك المساعدة في توضيح أصول ما يسمى "الإشارات الغامضة من الفضاء السحيق".



وأضاف لي أنه تم تلقي حوالي 200 طلب مراقبة من 16 دولة منذ شهر مارس عندما فتح "فاست" أبوابه رسميا أمام العالم.



يذكر أن التلسكوب "فاست" الذي يقع في منخفض كارست عميق ومستدير بشكل طبيعي في مقاطعة قويتشو في جنوب غربي الصين، قد تم تشغيله رسميا في يناير 2020، ويعتبر التلسكوب الراديوي الأكثر حساسية في العالم