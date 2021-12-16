قررت مؤسسة لوي فويتون أن تمدد "لأسابيع عدة" المعرض الذي خصصته بمقرها في باريس لمجموعة الأخوين موروزوف الفنية، وهو الأول بهذا الحجم غير المسبوق لها خارج روسيا.



وأوضحت المؤسسة لوكالة فرانس برس أن "ثمة حماسة كبير لتمديد المعرض لأسابيع عدّة بعد 22 شباط /فبراير" ، وهو التاريخ الذي يفترض أن ينتهي فيه.



وأضافت آن عدد زواره "تجاوز الـ 600 ألف حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر".



وتقدّم مجموعة موروزوف منذ 22 أيلول/سبتمبر 200 لوحة ومنحوتة وصورة فوتوغرافية ، جمعها الصناعيان الشغوفان بالفن الحديث الأخوان ميخائيل وإيفان موروزوف في مطلع القرن التاسع عشر. وتضم المجموعة لوحات لفان غوخ وغوغان ورونوار وسيزان وماتيس وبونار ومونيه ومانيه ... جنبًا إلى جنب مع رسامين روس من بينهم غولوفين وغونتشاروفا وكوروفين وماشكوف ومالتيتش وملنيكوف وريبين وسيروف وسواهم.



وتشكّل هذه المجموعة القسم الثاني من الأنشطة المخصصة لكبار هواة الجمع الروس، بعد معرض تشتشوكين (2016-2017) الذي جذب 1,29 مليون زائر ، وهو رقم قياسي.



وأرجئ المعرض ثلاث مرات بسبب جائحة كورونا.