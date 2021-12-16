دعت الحكومة الفرنسية الأشخاص الذين خططوا لزيارة المملكة المتحدة إلى "تأجيل سفرهم".



وقالت الحكومة الفرنسية في بيان أصدرته اليوم /الخميس/ "في مواجهة الانتشار السريع للغاية لمتحور أوميكرون في المملكة المتحدة، اختارت الحكومة إعادة تحديد الأسباب الملحة للسفر من وإلى المملكة المتحدة، وتعزيز متطلبات الاختبار عند المغادرة والوصول".



وذكر بيان الحكومة الفرنسية، حسبما أوردت صحيفة /الجارديان/ البريطانية، اليوم /الخميس/ - أنه على حد تعبير حكومة المملكة المتحدة، فإنها ستواجه "موجة عارمة" مرتبطة بمتحور أوميكرون في الأيام المقبلة، وبالتالي، اعتبارا من يوم السبت المقبل، سيتم تطبيق قواعد جديدة على السفر بين المملكة المتحدة وفرنسا.وأشار البيان، إلى أنه يشترط وجود سبب قهري لدى الراغبين في السفر من وإلى المملكة المتحدة سواء بالنسبة للأشخاص المحصنين أو غير المحصنين.



وأكدت الحكومة الفرنسية، في بيانها أنه لن يتم السماح بالسفر لأغراض السياحة أو العمل.ومع ذلك، فإن هذه الأسباب الملحة لن تنطبق على المواطنين الفرنسيين وأزواجهم/زوجاتهم وأطفالهم الذين لا يزال بمقدورهم القدوم إلى فرنسا