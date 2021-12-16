قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو إن قيمة الصادرات اليابانية من الزراعة والغابات والمأكولات البحرية تجاوزت التريليون ين (أي ما يعادل 8.7 مليار دولار) لأول مرة هذا العام.

وقال ماتسونو -في مؤتمر صحفي، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية "نريد تعزيز نمو قطاع الزراعة والغابات وصناعات الأسماك من خلال دمج الطلب من الأسواق الخارجية وتحفيز الاقتصادات الإقليمية".



وفي معرض تعقيبه على إجمالي قيمة الصادرات بين يناير ونوفمبر والتي بلغت 1.06 تريليون ين، أضاف ماتسونو أن هذا الرقم جاء "نتيجة للجهود المشتركة للهيئات الحكومية لتعزيز الصادرات".



جدير بالذكر أن الحكومة اليابانية حددت أهدافًا بقيمة تريليوني ين في الصادرات لعام 2025 و5 تريليونات ين لعام 2030، مع العلم أن اليابان تركز على توسيع نطاق صادرات منتجاتها المتميزة