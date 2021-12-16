انتهكت العائلة الملكية الهولندية مجددا القيود الصحية المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا، ما تسبب في تجدد حالة الغضب .



كانت ولية العهد الأميرة أماليا قد أقامت حفلا كبيرا بمناسبة عيد ميلادها الثامن عشر الأسبوع الماضي، على الرغم من القيود التي تمنع

التجمع لأكثر من أربعة أشخاص.



وأكد الديوان الملكي تقارير إعلامية مماثلة في لاهاي.



ومع تزايد إصابات كورونا، الأمر الذي وضع المستشفيات تحت ضغط، فرضت الحكومة الهولندية حظر تجوال مسائيا وقيودا للأعداد في التجمعات.



وحضر حفل عيد ميلاد الأميرة أماليا نحو 100 ضيف، وفقا لتقرير في صحيفة دي تليجراف. وأحتفل الضيوف في خيمتين في حدائق القصر.



ومع ذلك، قال القصر إنه لم يتم إصدار سوى "21 دعوة". وأفاد التقرير بأن جميع الضيوف كانوا من الحاصلين على التطعيم ضد كورونا مع مطالبتهم أيضا بإجراء فحوض إضافية .



وقال رئيس الوزراء مارك روته إن الملك فيليم ألكسندر أقر بأن هذا كان سوء تقدير. وقال روته: "أبلغني الملك أنه، بعد فوات الأوان، لم يكن من الجيد تنظيمه (الحفل) بهذه الطريقة".