دافع وزير الصحة الايطالية عن تشديد القيود على الأشخاص القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.



وقال الوزير روبرتو سبيرانزا في مؤتمر للرابطة الايطالية لأطقم التمريض " في هذه الساعات، أولويتنا لا يمكن أن تكون إلا

الاستمرار في العمل للحفاظ على دولتنا أمنة".



وأضاف أن قرار مثل تمديد حالة الطوارئ والقيود على السفر الدولي تهدف بالتحديد لتحقيق هذا الهدف.



وأوضح سبيرانزا أن الهدف هو تجنب زيادة كبيرة في حالات الاصابة والحالات التي تتطلب دخول المستشفى بسبب متحورات جديدة مثل أوميكرون.



وابتدءا من اليوم، يتعين على الأشخاص القادمين لايطاليا من دول أوروبية أخرى تقديم شهادة تفيد سلبية إصابتهم بفيروس كورونا بالاضافة إلى وثيقة حصول على التطعيم أو تعافي من الفيروس.



وفاجأت الاجراءات، التي تم تبنيها في وقت قصير، المسؤولين في بروكسل. وتسعى المفوضية الأوروبية الابقاء على نهج مشترك لمواجهة الجائحة.