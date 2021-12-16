ضاعفت الحكومة الماليزية سقف الإفلاس بالنسبة للأفراد ليصل إلى 100 ألف رينجت (23 ألفا و773 دولارا)، وذلك لمساعدة عدد من مواطنيها على تجاوز الأزمات المالية التي تسبب فيها وباء كورونا.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب القول في بيان اليوم الخميس إن الاقتصاد الماليزي في حاجة إلى وقت للتعافي الكامل حتى مع انخفاض معدل الإفلاس بنسبة 50% بعد إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا منذ تشرين أول/أكتوبر.



وحثت الحكومة البنوك على مواصلة مساعدة المقترضين الذين يواجهون صعوبات في سداد جميع الديون وعلى تأجيل الإجراءات القانونية ضد المدينين الذين لم يسددوا القروض، وفقا للبيان.