ذكرت تقارير إعلامية أن عزف نشيد وطني خاطئ لأحد الفائزين الإيرانيين في بطولة العالم لرفع الأثقال المقامة حاليا في أوزبكستان أثار حالة من الغضب والارتباك في إيران .



وذكرت تقارير إخبارية أنه لم يتم عزف النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية، ولكن تم عزف النشيد الذي كان معتمدا في عهد الشاه قبل الثورة الإسلامية في 1979، للفائز بمنافسات 102 كيلوجراما سيد رسول معتمدي في البطولة المقامة في طشقند.



وتم إيقاف البث المباشر بشكل فوري على التليفزيون الحكومي وفقد مشرف الاستوديو القدرة على التعبير من الموقف.



وأدت الواقعة إلى السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي ولكنها كانت محرجة للغاية للتليفزيون الحكومي لأن عهد الشاه يعتبر من المحرمات في البلاد.



ويتوقع المتابعون توجيه انتقادات حادة للبلد المنظم أوزبكستان بسبب هذا الخلل.



ووقعت أحداث مشابهة في أماكن أخرى في مجال الرياضة وأثرت على بلدان أخرى ولكنها كانت نادرة.