أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية السماح للمسافرين الجويين الدوليين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا أو تعافوا من الفيروس أو ثبتت سلبية إصابتهم بالفيروس قبل 72 ساعة من دخول البلاد، الخضوع للحجر الصحي في مقر إقامتهم لمدة 3 أيام فقط ابتداء من الاول من كانون ثان/يناير المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه سيتعين على المسافرين غير الملقحين الخضوع العزل في أماكن إقامتهم لمدة 7 أيام.



وقد سجلت فيتنام اليوم 15 ألفا و 220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و252 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليون و 443 ألفا و 648 حالة، وحالات الوفاة 28 ألفا و 333 حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.