يخوض نجم التنس الإسباني المخضرم رافاييل نادال بطولة استراليا المفتوحة بتوقعات منخفضة بعد ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة، لكنه لايزال يؤمن بقدرته على المنافسة على لقب أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الجديد.



وعانى نادال 35/ عاما/ من مشاكل في القدم اليسرى واعترف بأن الطريق لايزال طويلا في سبيل العودة إلى مستواه المعهود.



وقال نادال خلال مؤتمر صحفي "سعيد للغاية بالعودة ، الأمر لا يتعلق بالآلم ، عانيت من الآلم مرات عديدة خلال مسيرتي ، تقريبا طوال الوقت ، الأمر يتعلق أكثر بوجود قدر من الآلم يمكنني من خلاله أن أؤدي بشكل جيد".



وأضاف "لنرى، أحتاج إلى خوض بطولة، بالتأكيد أشعر بتحسن ، إذا لم يكن الوضع كذلك لم أكن لأتواجد هنا ، أدرك أن العودة لن تكون سهلة ، ليس لدي قدر كبير من التوقعات الآن".



وأشار الإسباني المخضرم "توقعاتي الوحيدة هي التواجد هنا ، أن ألعب أمام جماهير غفيرة مجددا، أن أشعر بأجواء المنافسة مجددا أمام لاعبين كبار ثم أستمتع بالأمر، كانت فترة صعبة للغاية بالنسبة لي بصراحة ، لذا مجرد التواجد هنا نبأ رائع بالنسبة لي".



وأوضح "أتمنى أن تتحسن قدمي أكثر وأكثر وأن أتواجد مجددا في المستوى الذي أرغب فيه، إذا تمكنت من اللعب بلا قيود أريد أن أنافس مجددا على كل شيء، هذا هدفي".



وختم نادال بالقول "خبرتي تخبرني بأن الأمور تتغير سريعا جدا، ما يبدو اليوم مستحيلا أو شبه مستحيل، لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث في غضون شهر واحد".