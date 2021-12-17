قامت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات نيسان في الكويت، برعاية الحدث السنوي الرياضي المميز «سباق الوطني للجري» الذي أقيم يوم 4 ديسمبر الجاري من نقطتي انطلاق مختلفتين: الجزيرة الخضراء لسباق 11 كم، وسوق شرق لسباق 5 كم وبمشاركة أكثر من 6000 متسابق.



وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بين نيسان البابطين وبنك الكويت الوطني انطلاقا من الإيمان بدعم وتشجيع المجتمع نحو حياة أكثر صحة، وهو ما دفع مجموعة البابطين على تقديم سيارة نيسان اكس- تيرا العائلية بشكلها الجديد لتشكل دافعا إضافيا للمشاركة في السباق من خلال اجراء عملية سحب عليها.



وقد فازت المتسابقة مريم العنزي بسحب الجائزة الكبرى وهي سيارة نيسان X-Terra موديل 2021 الجديد، وكانت فرصة الفوز بهذه الجائزة متاحة لجميع المشتركين المسجلين في هذا السباق من خلال دخول السحب على هذه السيارة الواسعة الانتشار بما توفره من مزايا ومواصفات تجعلها مثالية للقيادة في المدينة وعلى الطرق الوعرة، وذلك لما توفره من راحة وأناقة تعزز الاستمتاع بالقيادة بوجود أحدث تطبيقات التكنولوجيا لتكون حلما حقيقيا لكل الذين يحبون المغامرات ويسعون إليها.



وقد صرح، الرئيس التنفيذي لمجموعة البابطين صالح البابطين خلال الفعالية: «إن مشاركتنا في سباق الوطني المميز للجري إنما هو جزء استراتيجي وشراكة مستمرة والتزام بالمسؤولية المجتمعية والتي تأتي هنا من ضمن التشجيع على نمط حياة صحي، ولذلك فإننا نشجع الجميع على الاستمرار في هذه الأنشطة والمحافظة على الحيوية والفاعلية، كما نهنئ كل المشاركين على شغفهم وحضورهم والتزامهم - وهي القيم التي تجسد الاستراتيجية المتبعة في مجموعة البابطين».



وكان «سباق الوطني» قد جرى وسط مجموعة من الفعاليات والأنشطة، حيث شهد هذا السباق مشاركة آلاف الأشخاص والذين كانت أعمارهم ابتداء من 15 سنة وما فوق. وتم اختتام هذه الفعالية بقيام بنك الكويت الوطني بتقديم الجوائز إلى 12 فائزا في مختلف فئات السباق.