طارق عرابي



أعلنت شركة الحمراء العقارية عن انضمام 6 متاجر جديدة تندرج ضمن التصنيفات المحلية والعالمية وتمثل علامات تجارية محلية وعالمية راقية من المطاعم والمقاهي ومحلات الأزياء والبيع بالتجزئة إلى قائمة المحلات التجارية الواقعة في مركز الحمراء للتسوق، وذلك ضمن سعي المركز الدائم الى الارتقاء بتجربة التسوق الشاملة لزواره.



وقالت مسؤولة الاتصالات والتسويق الرقمي بالشركة، بيبي الحمد، خلال حفل استقبال أقامته صباح أمس بحضور عدد من الصحف المحلية، إن المتاجر الجديدة هي مركز سلطان «Sultan Center» وزاهي «Zahi» والأسطورة لبيع الأزياء النسائية والرجالية «Al Ostoura» ومطعم أوبن فليم كيتشن «OFK»، بالإضافة إلى مركز دكار «Decaar» للتجميل، ومقهى ليف لايف «Live Life»، لتوفير باقة متنوعة من المنتجات والمأكولات والأزياء المتنوعة والمميزة لجميع أفراد العائلة.



وأضافت أن «مركز سلطان» سيتيح للزوار شراء المواد الغذائية والاستهلاكية كاللحوم والأجبان، وغيرها من المنتجات المحلية والمستوردة من جميع أنحاء العالم، فيما سيقدم متجر زاهي «Zahi» من خلال مركز الحمراء للتسوق تشكيلات واسعة من معطرات الجو المميزة التي تناسب جميع الأذواق، وبالإضافة إلى ذلك فإن «متجر الاسطورة» الذي يعد مركزا يلتقي فيه الشرق بالغرب سيكون بمنزلة بوابة لعشاق التسوق والعلامات التجارية الراقية مثل موسكينو وكلوي وإميليو بوتشي ودريس فان نوتن من شراء الملابس والأحذية والحقائب والاكسسوارات من علامات تجارية متعددة وراقية لشراء الملابس والأحذية والحقائب والاكسسوارات الرجالية والنسائية الراقية من ماركات عالمية لا حصر لها.



أما على صعيد مستجدات المطاعم، فقد أكدت الحمد أنه وفي ظل توافر خيارات طعام عديدة ومتنوعة في مركز الحمراء للتسوق، سيتمكن العملاء من خوض تجربة جديدة لدى مطعم أوبن فليم كيتشن «OFK» الذي يقدم أصناف الطعام الشهية بلمسة عالمية، مع تجربة المطبخ المفتوح والطهي بلهب النيران المشتعلة.



وإلى جانب ذلك كله، ينضم إلى هذه القائمة أيضا مركز دكار «Decaar» المتخصص في العناية بصحة وجمال البشرة.