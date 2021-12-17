افتتح الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر، المبنى الجديد لمركز التدريب بمصفاة ميناء الأحمدي، التابع لدائرة التدريب والتطوير الوظيفي، والذي يقدم خدماته لموظفي الشركة وبقية شركات القطاع النفطي.



وبهذه المناسبة، أشاد البدر بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه برامج التدريب في الشركة، منوها بأهميتها في تعزيز كفاءة وقدرات العاملين، وهو ما يسهم في تطوير إمكانات القطاع النفطي بشكل عام، ويزيد من إنتاجيته، التي تنعكس بدورها لصالح الاقتصاد الوطني.



وأثنى في هذا الصدد على جهود دائرة التدريب بالشركة، مشيرا على وجه الخصوص إلى التكنولوجيا المتطورة والأساليب الحديثة التي تحرص الدائرة على الاستعانة بها، والتي تحاكي أفضل نظم التدريب والتأهيل الذكية المتبعة في مؤسسات التدريب المعتمدة إقليميا وعالميا.



من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية عاهد الخريف أن المركز يقدم خدماته ودوراته التدريبية للموظفين في قطاعات ودوائر الشركة المختلفة، ولاسيما دوائر العمليات، والصيانة، والخدمات الفنية، وضمان الجودة، كما يقدمها كذلك للعاملين في الشركات النفطية الزميلة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، مؤكدا أن المبنى الجديد للمركز يمثل نقلة نوعية في مجال التدريب على مستوى الشركة والقطاع.



بدورها، أكدت مديرة دائرة التدريب والتطوير الوظيفي دينا الخضر أن المركز الجديد يستوعب أكثر من 200 متدرب في ذات الوقت، مشيرة إلى أن الشركة استعانت في تشييدها للمركز بمجموعة من أفضل الشركات العالمية المتخصصة في تصميم قاعات وورش وتجهيزات المراكز المماثلة.



وعقب افتتاحه المبنى، قام البدر بجولة في قاعات وأقسام المركز، استمع خلالها لشرح مفصل قدمه رئيس فريق مراكز التدريب شافي العجمي عن محتويات المبنى وأدوار ووظائف تجهيزاته وقاعاته، والذي أشار إلى أن المركز الجديد يضم 9 قاعات للمحاضرات و3 قاعات لتدريب مهندسي العمليات بنظام المحاكاة، إضافة إلى ورشة ذكية للتدريب المهني والفني عبر وسائل تدريب الواقع الافتراضي Virtual Reality، والواقع المعزز Augmented Reality، كما يحتوي على مختبر كيميائي، ومعملين للتدريب على الحاسب الآلي، وغرفة اجتماعات، فضلا عن مجموعة من المكاتب الإدارية المخصصة للعاملين بالمركز.