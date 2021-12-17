تحذير من مشكلة «مرهقة» قد تدل على الانتشار السريع للسرطان!



في عام 2006، وجدت دراسة أيرلندية صغيرة تعتمد على عينة من 99 مريضا مصابا بسرطان المريء، أن 27% منهم أبلغوا عن نوبات الفواق المستمرة. ومع ذلك، لا يزال سبب تعرض هؤلاء المرضى لهذه الهجمات غير واضح.



وفي وقت الدراسة، أوضح الباحث الرئيسي، توماس والش، أن الفواق كان عرضا لم يتم التعرف عليه سابقا لسرطان المريء ويستدعي مزيدا من التحقيق.

وأشار إلى أن الفواق المستمر - في إشارة إلى النوبات التي تستمر عادة أكثر من 48 ساعة - لم تكن أكثر الأعراض شيوعا التي أبلغ عنها أثناء الدراسة.

وأظهرت النتائج أن 68% من المشاركين أفادوا بفقدان الوزن و82% يعانون من صعوبة في البلع، كما حدد الخمول كأعراض شائعة.



وينجم الفواق عن تشنج مفاجئ في الحجاب الحاجز - العضلة التي تفصل البطن عن الصدر. وبحسب الدراسة، فإنها «مشكلة شائعة تؤثر على الجميع من وقت لآخر».

وعادة ما يكون سببها الأكل أو الشرب بسرعة كبيرة أو الإفراط في تناول الطعام. ومع ذلك، قد تكون هناك علامة على الإصابة بالسرطان إذا توقفت معدتك عن العمل بشكل صحيح ولاحظت أنها منتفخة دون سبب واضح».



فإذا ضغط الورم على الحجاب الحاجز، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تشنجات. وكررت فرضية والش هذه النظرية في عام 2006.

عن «اكسبريس البريطانية»

