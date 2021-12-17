هادي العنزي



يواصل منتخبنا الوطني لكرة السلة تدريباته اليومية على فترتين في مدينة ازميت التركية، خلال معسكره التركي الذي يستمر حتى 4 يناير المقبل، تحضيرا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 9 الى 19 يناير المقبل.



وبدأ الأزرق أولى مبارياته الودية في وقت متأخر من مساء أمس بمدينة أزميت، على أن يتبعها بمباراتين أخريين، قبل أن انتقاله إلى اسطنبول لاستكمال معسكره التدريبي وخوض 4 مباريات ودية، بقيادة المدرب التونسي عادل التلاتلي، ويرأس الوفد رئيس مجلس إدارة الاتحاد رشيد العنزي، ويضم عويد العنزي ود.عبدالرحمن الناشي إداريين، ومحمد الحميدان مديرا للفريق، و17 لاعبا، على أن يتم تقليص قائمة الأزرق إلى 12 لاعبا بعد انتهاء المعسكر، لخوض منافسات «السلة» الخليجية. وذكر إداري الوفد د.عبدالرحمن الناشي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الجهازين الفني والإداري يسعيان لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من المعسكر التدريبي الذي يمتد 20 يوما، لتقديم أفضل المستويات في التجمع الخليجي العزيز على جميع المشاركين، آملا أن يحقق الأزرق أفضل نتيجة ممكنة.