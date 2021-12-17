تنطلق في الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية في مضمار نادي الصيد والفروسية بمشاركة نخبة من فرسان الأندية المحلية في كل الفئات المبتدئة والمتوسطة والمتقدمة وتستمر البطولة حتى مساء غد السبت، والذي سيشهد شوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 140 سم، وتبلغ جوائز الجولة الثالثة 10 آلاف دينار. وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية الفارس الشيخ يوسف مشعل الصباح: «شهدت الجولتان الماضيتان من الدوري المحلي الذي يقام للمرة الأولى في تاريخ الفروسية الكويتية منافسة أكثر من رائعة، خصوصا في الفئة المتقدمة على ارتفاعات 130 و135 و140 سم وهناك أكثر من فارس ينافس على تحقيق الصدارة». وأشار الصباح الى أن هناك إقبالا كبيرا على المشاركة في الدوري المحلي ولوحظت المشاركة الكبيرة في الفئات المبتدئة على ارتفاعات 60 و70 و90 سم، واهتمام الأسرة الكويتية بدعم أبنائها في هذه الرياضة النبيلة.