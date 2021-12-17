بعد توقف طويل عادت عجلة منافسات دوري المحافظات لكرة القدم للمرحلة المتوسطة للدوران مرة أخرى تحت إشراف الاتحاد الرياضي الكويتي المدرسي والتعليم العالي ليكون الخطوة الأولى لعودة الرياضة المدرسية بتشكيل منتخب المدارس للمشاركات الخارجية.



وشهدت الجولة الاولى إقامة 3 مباريات، حيث حقق في الأولى فريق منطقة الجهراء فوزا كبيرا على فريق منطقة الاحمدي بتسعة أهداف دون مقابل ليحصد أبناء القصر الأحمر أول ثلاث نقاط تضعهم في صدارة جدول الترتيب، بينما جاء فريق منطقة العاصمة بالمركز الثاني بالفوز على فريق منطقة حولي بثلاثة أهداف دون مقابل، وفي المباراة الثالثة التي أقيمت بساحة مشرف تغلب فريق مبارك الكبير على الفروانية بهدف دون مقابل.



وستقام الجولة الثانية الاثنين المقبل بإقامة 3 مباريات اذ يلعب حولي مع الأحمدي على ملعب ساحة مشرف ويحل مبارك الكبير ضيفا على العاصمة على ملعب ثانوية صباح السالم، وتستضيف ساحة الصليبيخات مباراة الجهراء والفروانية.



وبهذه المناسبة، أبدى رئيس الاتحاد المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد سعادته بانطلاق دوري المحافظات للمرحلة المتوسطة بعد توقف طويل بإقامة 3 مباريات كبداية حقيقية لأنشطة وفعاليات الاتحاد وبناء وعلى الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة للارتقاء بالرياضة المدرسية، مضيفا: «البطولة تخدم الرياضة الكويتية بشكل كبير حيث إنها تحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين وفي مقدمتهم وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري».