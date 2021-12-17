الدوحة - فريد عبدالباقي



يسدل الستار غداً السبت، على منافسات النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، والتي انطلقت 30 نوفمبر الماضي، حيث يحتضن ستاد البيت «قمة شمال أفريقيا» في نهائي البطولة بين منتخبي الجزائر وتونس في الساعة 6:00 اذ سيحصد بطل الكأس مبلغ 5 ملايين دولار، فيما ينال الوصيف 3 ملايين دولار، على ان يسبق هذا اللقاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي مصر وقطر (المستضيف) المقرر لها في الساعة 1:00 ظهرا على ستاد (974) المونديالي، علما ان صاحب المركز الثالث سيحصل على مليوني دولار، فيما سينال صاحب المركز الرابع مبلغ 1.5 مليون دولار.



وأول من أمس، حسمت الجزائر نصف نهائي دراماتيكيا أمام قطر المضيفة 2-1 في مباراة شهدت احتساب الحكم 19 دقيقة بدلا من الوقت الضائع، لتصعد إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها في لقاء أقل ما يوصف بانه جاء في «سيناريو مجنون» في لقاء قمة جمع بطلي آسيا وأفريقيا 2019، اذ تقدم «محاربو الصحراء» أولا بهدف عن طريق مدافعه جمال بلعمري في الدقيقة 58 من كرة رأسية، فيما أدرك «العنابي» التعادل برأسية محمد مونتاري في الدقيقة الثامنة بعد الـ 90، ثم وضع يوسف بلايلي منتخب الخضر في المباراة النهائية بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة الرابعة عشرة بعد الـ 90 من ركلة جزاء ارتدت له بعد تصدي الحارس لها ليضعها من جديد في المرمى الخالي، لتنتهي المباراة بتأهل الجزائر على أنغام أغنية «يا رايح وين مسافر» من تراث «محاربي الصحراء».



وبالتالي عبرت الجزائر إلى أول نهائي لها في ثالث مشاركاتها بالبطولة، بعد عامي 1988 في الأردن و1998 في قطر أيضا حينما ودعت باكرا من الدور الأول.



ويشارك «الخضر» بتشكيلة شبه رديفة يغيب عنها معظم المحترفين في أوروبا أبرزهم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، فيما خاضت قطر المنافسات بكامل طاقتها، بعد أشهر من المنافسات في قارات مختلفة، في أميركا الجنوبية وكونكاكاف وأوروبا استعدادا للمونديال الذي تستضيفه نهاية العام المقبل.



وبعد المباراة، قال مدرب الجزائر مجيد بوقرة: «لست سعيدا من الحكم، 9 دقائق وقت بدل عن الضائع؟ هذا كثير.. قام الحكم بدوره وقدم مستوى جيدا، لكن في مباراة من هذا المستوى لا يجب الاقتصاص من الفريقين المرهقين»، وتابع: «أدركت أن آخر 20 دقيقية ستكون صعبة بعدما تعرضنا للإرهاق. لقد خضنا 6 مباريات في 17 يوما، ويعود الفضل للاعبين أصحاب القلوب القوية».



الكبير: الحظ ابتسم لتونس



فيما تأهلت تونس بشكل دراماتيكي على حساب المنتخب المصري بهدف عكسي من قائد الفراعنة عمرو السولية في الدقيقة الرابعة بعد الـ 90 دقيقة.



وقد اعترف مدرب «نسور قرطاج» منذر الكبير بأن الحظ ابتسم له بعد الفوز على المنتخب المصري، كما أبدى سعادته الكبيرة بهذا الفوز.



وقال: «نهدي التأهل إلى الشعب التونسي فقد تحدينا الصعوبات في البطولة، وتمكنا من التأهل للمباراة النهائية بعد جهد وتعب ويجب أن نكون جاهزين للقاء الجزائر المرتقب».



وفيما يتعلق بإنجازات «نسور قرطاج»، قال الكبير: المنتخب التونسي حقق 12 انتصارا هذا الموسم وترشح لنهائيات كأس أمم افريقيا كما تأهلنا إلى المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وتأهلنا لنهائي كأس العرب، وعليه أعتقد أن المنتخب في الطريق الصحيح وهذا يعود إلى جهود اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري للاتحاد التونسي.



بدوره، شن مدرب مصر البرتغالي كيروش هجوما لاذعا على الحكم الإيراني قائلا: «فاز الفريق الأكثر حظا. حصلنا على فرص ولكن لا أريد التعليق على هذا الحكم كي لا أنهي مسيرتي هنا. آمل في أن يقيم «فيفا» كيف لهذا الحكم أن يعرض فريقي لضرر نفسي بعد احتساب ركلة جزاء، بقرار كل من كان في الملعب أدرك أنها ليست ركلة جزاء».



الجزيري يتصدر الهدافين



ورغم انه لم يسجل في مباراة نصف النهائي، إلا أن المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري ما زال يتصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف، ثم يليه القطري المعز علي والأردني يزن النعيمات والمغربي بدر بانون برصيد 3 أهداف لكل منهم.