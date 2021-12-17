توج لاعب الجزائر يوسف بلايلي بجائزة أفضل لاعب في لقاء فريقه أمام قطر بنصف النهائي، حيث ساهم في بلوغ منتخب بلاده إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.



وقد شبهت الجماهير الجزائرية بلايلي بـ «سوبر مان» الكرة الجزائرية، بعد إجادته الكبيرة في مباريات البطولة.



من جانبه، قال بلايلي: «سعداء للغاية بالفوز بعد مباراة قوية جدا، قدم خلالها الفريقان مستوى مميزا استحق إشادة الجميع، فكل لاعب بالمنتخب الجزائري قدم أفضل ما لديه، نحن كنا نعلم جيدا مدى قوة المباراة، فالمنتخب القطري من المنتخبات القوية ويضم بين صفوفه لاعبين أكفاء للغاية».



كما أكد بلايلي أن المنتخب ينتظره مباراة قوية وصعبة أمام تونس الذي استحق هو الآخر بلوغ الدور النهائي، مشيرا الى أن هدف المنتخبان هو حصد لقب البطولة الكبير.