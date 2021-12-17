شدد مدرب منتخب الجزائر مجيد بوقرة على أهمية بطولة كأس العرب بالنسبة له، لاسيما أنه يتولى منصب المدير الفني، مشيرا الى أن منتخب الخضر لديه حافز كبير لحصد لقب كأس البطولة.



وقال بوقرة عقب التأهل إلى المباراة النهائية: الحمد لله على التوفيق وتحقيق الفوز بعد مباراة صعبة أمام المنتخب القطري بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي، توقعنا أن تكون صعبة قبل المباراة، خاصة أن لاعبي الجزائر تعرضوا لضغوطات كثيرة بسبب الإرهاق الذي لازم اللاعبين بسبب المباريات الصعبة المتتالية، لكن هذا هو منتخب الجزائر وأشكر اللاعبين على ما قدموه طوال البطولة.



الى ذلك، لا حديث داخل معسكر المنتخب الجزائري إلا عن إصابة مهاجمه بغداد بونجاح، حيث سقط اللاعب خلال لقاء قطر في الدور نصف النهائي، وقام مدربه مجيد بوقرة باستبداله في الدقيقة الـ 68، والدفع بزميله المدافع مهدي تاهرت.



وتعرض بونجاح لتدخل خشن من قبل أحد لاعبي قطر، فشعر بالآلام ولم يستطع إكمال المباراة، ثم غادر أرضية الميدان وهو يمشي بصعوبة.



وقال بوقرة في تصريحات إعلامية بعد نهاية المباراة عن إصابة لاعبه بونجاح: «مجرد شد عضلي، لا يدعو إلى القلق».