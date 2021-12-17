تحدث المدرب الإسباني لمنتخب قطر فيليكس سانشيز بمرارة وحسرة عقب خسارة فرصة بلوغ الدور النهائي، وخوض لقاء المركزين الثالث والرابع أمام المنتخب المصري غدا.



وقال سانشيز عقب خسارة الجزائر: «المباراة كانت قوية وصعبة كما توقعنا قبل بدايتها، فنحن نعلم جيدا أننا مقبلون على مباراة قوية أمام منتخب جيد واستعددنا جيدا وبالفعل اللاعبون قدموا مستوى جيدا، ألا أننا واجهنا صعوبات عديدة بعد تسجيل هدف التقدم علينا من قبل المنتخب الجزائري وحاولنا العودة».



وتابع: «ارتكبنا خطأ فرديا فادحا كلفنا ضربة جزاء منحت الجزائر الأفضلية في وقت صعب جدا لم نتمكن من العودة وتأهل الجزائر إلى المباراة النهائية».



كما اعترف سانشيز أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة، بعد الخسارة، موضحا: «لا يمكن أن ألوم لاعبي منتخب قطر بعد تقديمهم مستوى متميزا على مدار مباريات البطولة».



وعن مواجهة منتخب مصر على المركز الثالث، قال: «نستعد بشكل جيد لمواجهة الفراعنة، كنا نتمنى إسعاد جماهيرنا بالتواجد في النهائي إلا أننا لم نتمكن وسنسعى للفوز في المباراة المقبلة أمام المنتخب المصري».