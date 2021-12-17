قدم المدرب البرتغالي لمنتخب مصر كارلوس كيروش اعتذاره إلى الشعب المصري بعد الخسارة أمام منتخب تونس في الدور نصف النهائي.



وقال كيروش: إن لاعبي تونس قدموا مردودا أفضل وكانوا الأقوى والأسرع طوال المباراة وصنعوا العديد من الفرص.. وتمكنوا من تحقيق الفوز في الدقيقة الأخيرة للمباراة بواسطة النيران الصديقة.



وأضاف: أن لاعبي المنتخب المصري قدموا أيضا مباراة جيدة لكن الأخطاء هي التي حسمت النتيجة لصالح المنتخب التونسي.. كنا نستحق الفوز وكانت الفرص متساوية للفريقين لكن الحظ كان حليفهم.



وختم بقوله: لقاء الغد أمام المنتخب القطري سيكون من أجل مصالحة الجماهير المصرية، مشيرا إلى أن الحصول على المركز الثالث سوف يقلل من صدمة خسارة فرصة بلوغ المباراة النهائية.



السولية: الخطأ وارد



من جانبه، وضح الحزن على وجه قائد «الفراعنة» عمرو السولية بعد أن تسبب في خسارة فريقه أمام المنتخب التونسي بتسجيله بالخطأ في مرمى محمد الشناوي، قائلا إن الخطأ وارد في كرة القدم، مشيرا إلى أن المنتخب المصري كان بإمكانه تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.