استضافت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت طلبة وطالبات قسم الإعلام في جامعة الكويت - شعبة العلاقات العامة في مقرها الرئيسي بمنطقة الشويخ، وذلك لمشاركتهم تجربتها الرائدة في مجال العلاقات العامة والإعلام، وتعريفهم على طبيعة عمل قطاع العلاقات والاتصالات في الشركة، ومشاركتهم تجربة العمل في القطاع الخاص الكويتي.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذه البادرة جاءت انطلاقا من إيمانها بأهمية دور القطاع الخاص في دعم المنظومة التعليمية في الدولة وتبني مستقبل الشباب الكويتي، حيث تعتمد من خلال تبنيها ودعمها للعديد من الفعاليات التعليمية كالندوات الأكاديمية والمعارض الوظيفية وغيرها على جذب الكفاءات الوطنية القادرة على إثراء آلية منظومة العمل، حيث تؤكد زين على التزامها بدعم قطاع التعليم، وتعتبره من القطاعات التي تقع على رأس أولوياتها لما له من دور محوري في مسيرة التنمية.

وبينت «زين» أنها قامت بتعريف طلبة وطالبات قسم الإعلام بجامعة الكويت - شعبة العلاقات العامة على تجربة العمل في القطاع الخاص الكويتي بشكل عام، ومهام قطاع العلاقات والاتصالات في «زين» بشكل خاص، والتي تشمل العلاقات الخارجية والداخلية، والعلاقات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، بالإضافة إلى الابتكار وريادة الأعمال.



وضمن شراكتها الممتدة مع جامعة الكويت، شاركت «زين» مؤخرا في اللقاء التعريفي والحملة التنويرية لإدارة الأنشطة الثقافية والفنية التابعة لعمادة شؤون الطلبة، وذلك تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجديد 2021-2022، حيث استعرضت من خلاله تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات الكويتي، بالإضافة إلى تقديم أحدث عروضها التسويقية التنافسية للطلبة والطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة.



وفي شهر يوليو الماضي، قامت «زين» باستقبال الطلبة والطالبات المستجدين في صالة القبول والتسجيل بجامعة الكويت في الحرم الجامعي بمنطقة الشويخ، وذلك تزامنا مع انطلاق فترة القبول والتسجيل واستقبال طلبات الالتحاق، وحرصا منها على توفير الأجواء المناسبة والمريحة للطلبة والعاملين في الصالة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.



وقامت «زين» بالمشاركة في استقبال الطلبة والطالبات المستجدين وتقديم المرطبات الباردة لهم في الصالة كمبادرة منها لتخفيف الأجواء الحارة عليهم، حيث أتت هذه المبادرة في ظل جهود الشركة المستمرة في دعم ورعاية مختلف الأنشطة التي تقام في الصالة ضمن رعايتها لها التي تستمر لأكثر من 11 سنة متواصلة، والتي يستفيد منها أكثر من 14 ألف طالب وطالبة سنويا.



وفي العام الماضي، قامت الشركة بتوفير عدد من الاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة في صالة القبول والتسجيل بجامعة الكويت في الحرم الجامعي بمنطقة الشويخ، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار العدوى وفي إطار حرصها بالحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والطالبات والعاملين في الهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة.

وشملت الاشتراطات الصحية التي وفرتها «زين» في الصالة اللافتات واللوحات الإرشادية بالإجراءات الصحية الواجب اتباعها، بالإضافة إلى الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الاجتماعي، وتركيب الحواجز الشفافة للفصل بين المراجعين والطلبة وموظفي الصالة بشكل آمن أثناء إجراء المعاملات مع إمكانية مرور الصوت بكل انسيابية، وإغلاق بعض المقاعد داخل الصالة لضمان ترك مسافة كافية بين الطلبة عند الجلوس والانتظار.



وأتت هذه المبادرة استكمالا للجهود التي بذلتها خلال العامين الماضيين في تجديد وترميم الصالة بحلة جديدة كليا، وذلك حرصا منها على توفير الأجواء المناسبة والمريحة للطلبة والعاملين في الصالة، حيث تحرص «زين» على التعاون الفعال مع مختلف الجهات والمؤسسات التعليمية في الدولة من القطاعين العام والخاص لدعم منظومة التعليم والمضي قدما في إعداد قيادات وطنية قادرة على استكمال مسيرة التطور والنهضة.



وحرصت «زين» على التعاون مع عمادة القبول والتسجيل لإعادة ترميم صالة القبول والتسجيل بالكامل، وتجهيزها بالأثاث والمعدات اللازمة، وذلك لاستقبال الطلبة والطالبات على مدار العام خلال فترة اعتماد القبول وتسجيل الطلبة المستجدين، حيث تحرص «زين» على توفير الأجواء المناسبة والمريحة للطلبة والعاملين في الصالة عند إنجاز معاملاتهم واستكمال إجراءاتهم، مما سينعكس إيجابيا على تحصيلهم الأكاديمي.