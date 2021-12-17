كشف مسؤول سوري، أن زيادة الرواتب والتعويضات التي أصدرها الرئيس بشار الأسد أمس الأول، جرت تغطيتها من الضرائب والرسوم التي حصلتها الحكومة من كبار المكلفين، ومن خلال رفع أسعار بعض السلع، إضافة إلى تحديث بعض القوانين الضريبية.



وقال المسؤول لصحيفة «الوطن» الموالية، إن زيادة الرواتب التي بلغت نسبتها 30% تضاف إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، و25% لأصحاب الرواتب التقاعدية، جاءت مرهونة بما هو ممكن حاليا من خلال حسابات اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار ما هو متوافر في الميزانية العامة للدولة.



وأوضح المسؤول أن الحكومة كانت بين خيارين إما زيادة كبيرة تتبخر بالتضخم من خلال طبع مزيد من العملة لتغطية الفوارق، أو زيادة بسيطة من خلال ما هو متوافر، وقد اختار النظام الخيار الثاني. وبحسب هذا التصريح، فإن الزيادة جرى تمويلها من خلال رفع أسعار بعض السلع وتخفيض الدعم، ذلك ان وزير المالية كنان ياغي أعلن قبل أيام أن الموازنة العامة للعام 2022 التي أقرها مجلس الشعب قبل أيام، لا تنص على وجود زيادة في الرواتب، مشيرا إلى أن الوزارة تحضر لأي زيادة قد تحدث على الرواتب والأجور.



وكان الأسد أصدر ثلاثة مراسيم تشريعية ينص الأول على رفع رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية، كما نصت المراسيم على رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 92 ألفا و970 ليرة سورية شهريا.



وفي مرسوم منفصل، يمنح العاملون المدنيون والعسكريون المتقاعدون، «المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة»، زيادة على رواتبهم التقاعدية قدرها 25% من أجورهم الحالية.



كما نص مرسوم ثالث، على احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل، (بدلا من احتسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 30 من يونيو 2013).



وتأتي الزيادة الجديدة بالتزامن مع ارتفاعات يومية في أسعار المواد والسلع الأساسية.