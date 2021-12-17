عبدالكريم أحمد



أصدرت محكمــة الجنــح برئاســة القاضي سالم نصر آل هيد، حكما بالحبس سنة مع وقف النفاذ لمدة ثلاث سنوات بكفالة 1000 دينار لمراجعين اعتديا على طبيب ومساعده في مستشفى الفروانية أثناء قيامهما بأداء واجبهما الوظيفي.

واشتمل الحكم على تبرئة الطبيب ومساعده من تهمة تبادل الضرب مع المراجعين اللذين ادعيا تشاجرهما معهما، وبررا ذلك بقيامهما بتخطي دورهما والسماح لآخرين بالدخول قبلهما.

وأرجعت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين حفظا لحقوق وأمان الموظف العام الذي كثرت حوادث الاعتداء عليه خلال الآونة الأخيرة، ولعدم مبالاة البعض واستهتارهم بالتعدي على الموظفين العامين خلال قيامهم بواجبهم الوظيفي.