سعود عبدالعزيز



نجح رجال مباحث تيماء في إلقاء القبض على مواطن من مواليد 1989 تخصص بسرقة وبيع الشاليهات المتنقلة على وافد مصري في السكراب.



وبحسب مصدر امني فان بلاغات وردت الى رجال مباحث تيماء عن سرقة شاليهات من قبل شخص مجهول وبتعليمات من قبل ادارة المباحث الجنائية بضرورة التحريات وتكثيفها تم التوصل الى الرافعة التي يستأجرها المتهم لسرقة الشاليهات بعد التأكد من خلو الجاخور الذي يكون الشاليه به ومن ثم يتم سرقته ووضعه بمكان آخر وبيعه على الوافد المصري الذي لا يعلم انه مسروق فتم عمل كمين وضبط المتهم الذي تبين انه مواطن ومن أرباب السوابق واعترف بفعلته في التحقيقات الأولية.