عبدالعزيز الفضلي



في خطوة جريئة من إدارة التعليم الخاص يعود طلبة المرحلة الثانوية الاسبوع المقبل وبشكل كامل الى مدارسهم مع الغاء نظام المجموعتين أ وب، وذلك لأداء اختبارات خارج الجدول.



وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» عن أن الإدارات المدرسية أبلغت الطلبة وأولياء أمورهم بضرورة العودة الكاملة للطلبة لتقديم الاختبارات والخروج بعد الانتهاء من وقت الاختبار المقرر، مشيرة إلى انها أكدت على اهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية وفقا لتعليمات السلطات الطبية في البلاد.



وأضافت ان المدارس جهزت كل ما يحتاج إليه الطلبة من أجواء مناسبة للحفاظ على سير الاختبارات، لافتة الى ان الاوضاع مطمئنة ولا تدعو الى القلق.



ودعت المصادر الطلبة إلى تكثيف مذاكرتهم ومراجعتهم للدروس، متمنية لهم التوفيق والنجاح.