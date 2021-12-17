عبدالعزيز الفضلي



أقام توجيه اللغة العربية بمنطقة العاصمة التعليمية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام برعاية مدير المنطقة جاسم بوحمد ومديرة الشؤون التعليمية دلال الناهض.



وأكد الموجه الأول للغة العربية بتعليمية العاصمة طارق العنزي على اهتمام وزارة التربية بتعزيز اللغة العربية وتطوير مناهجها بما يضمن تحسين مستوى الطلبة في اللغة الأم والتي تعتبر العصب الرئيسي لبقية المناهج الدراسية التي تعتمد في تدريسها على فهم الطالب واتقانه للغة العربية، مشيرا إلى أهمية الاعتزاز باللغة العربية واستخدامها، «فهي لغة القرآن ولغة أهل الجنة ولا تضاهيها لغة في العالم».



وأضاف خلال حضوره الاحتفالية أمس بحضور مديرة الأنشطة بدرية السعيدي ومراقب المرحلة الابتدائية فاطمة الهاجري وعدد من الموجهين ومديري المدارس المشاركة في الاحتفالية والمعرض المرافق، أن اللغة العربية هي شريان حضارتنا النابض ووجه حضارتنا المشرق والتي تتجلى فيها عظمة التراث وتتدفق منها شلالات العطاء وهي سيدة اللغات وعروسها، مشيرا الى أنه من الواجب علينا أن نولي اللغة العربية الاهتمام وأن نتحدث بها وأن نقدمها على غيرها من اللغات.



وأشار إلى أن الأمم القوية يقبل الناس على تعلم لغتها، وماضينا خير شاهد على ذلك حيث كان الاقبال على العربية ابان النهضة والتقدم الذي واكب النهضة الاسلامية، لافتا إلى أننا اذا اردنا أن نكون أبناء بررة في لغتنا فعلينا أن نأخذ بأسباب القوة والعزة والاهتمام بالعلم والمعرفة لأننا اذا قوينا قويت لغتنا وأقبل الناس عليها.



تخلل الحفل عرض لمهارات عدد من الطلبة والطالبات في اللغة العربية تحدثا وشعرا، اضافة إلى جولة قام بها الحضور على مشاركات المدارس بالمعرض من أنشطة تربوية خاصة باللغة العربية.