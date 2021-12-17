رفعت وزارة الصحة في الحكومة السورية، أسعار جميع الأدوية بنسبة 30% للمرة الثانية خلال العام الحالي، وبعد يوم واحد على زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في سورية.



وبحسب ما أعلنت نقيب الصيادلة في سورية، وفاء الكيشي في حديثها إلى إذاعة «شام اف ام» المحلية أمس، لم يشمل ارتفاع أسعار الأدوية في النشرة الجديدة الصادرة أمس، المتممات الغذائية.



كما نشرت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية في «فيس بوك»، نشرة الأسعار الجديدة للأدوية التي تضمنت تعديل أسعار 12 ألف و758 صنف دوائي.



وجاء رفع أسعار الأدوية، بعد عدة مطالب لمعامل الأدوية في سورية، بهدف «تأمين استمرار الأدوية» في ظل ارتفاع تكاليف إنتاجها، وتعرض أصحاب المعامل لخسارات مالية، على حد قولهم.