أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي أن قواتها أسقطت طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي لقاعدة التنف في سورية قرب المثلث الحدودي مع العراق والأردن.



وذكر المتحدث باسم القيادة الوسطى، بيل أوربان، وفقا لما ذكرته قناة (الحرة) الأميركية أمس، أنه تم رصد طائرتين بدون طيار دخلتا المجال الجوي لقاعدة التنف، وعند مواصلة إحدى الطائرتين مسارها إلى عمق منطقة التنف لفض النزاع، تم التوصل إلى تقييم أنها تظهر نية عدائية وتم إسقاطها.



وأوضح أن الطائرة المسيرة الصغيرة الثانية غادرت المنطقة، ولم يكن واضحا ما إذا كانت الطائرتان المسيرتان تحملان متفجرات، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك تقارير عن إصابات أو أضرار بقاعدة التنف جراء الحادث.



وتعليقا على الحادثة، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه وقبل أن تعترف واشنطن بإسقاط الطائرات المسيرة الإيرانية التي انطلقت من البادية السورية، حذر من ان ميليشيات إيران لديها أعداد هائلة من الطائرات المسيرة في تلك المنطقة.