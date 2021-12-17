ذكرت وسائل إعلام سورية أن الاحتلال الإسرائيلي شنت هجوما صاروخيا في جنوب سورية فجر أمس مما أسفر عن مقتل جندي سوري، وذلك في منطقة حدودية أبدت إسرائيل قلقا من انتشار الميليشيات المدعومة من إيران فيها.



ونفذت إسرائيل في الآونة الأخيرة عددا من الهجمات على ما وصفته بأهداف إيرانية في سورية حيث انتشرت خلال السنوات العشر الماضية قوات مدعومة من إيران من ضمنها قوات تابعة لحزب الله اللبناني.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نقلا عن مصدر عسكري «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية».



وأضافت «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها». وقالت إن الهجوم أدى «إلى استشهاد جندي ووقوع بعض الخسائر المادية».



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن القصف الإسرائيلي استهدف قاعدة للدفاع الجوي في ريف السويداء الغربي، لايعلم إذا ماكان الهدف الإسرائيلي هذه القاعدة أو جرى استهدافها لأنها كانت تحاول إسقاط الصواريخ الإسرائيلية. وأكد مقتل عنصر نتيجة الاستهداف، في محيط دمشق.