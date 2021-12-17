قالت منظمة حقوقية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على الإعدام العلني لسبعة أشخاص متهمين بمشاهدة أو توزيع مقاطع فيديو كورية جنوبية.

وقامت مجموعة عمل العدالة الانتقالية ومقرها سيول، والتي أجرت مقابلات مع 683 منشقاً كورياً شمالياً على مدى ست سنوات، بتوثيق 27 عملية إعدام في المجموع، معظمها رميا بالرصاص، بتهم تتعلق أيضاً بالمخدرات والاتجار بالبشر، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

يأتي ذلك في أعقاب ادعاءات في مايو (أيار) 2021 من قبل صحيفة «ديلي إن كيه» المنشقة على الإنترنت ومقرها كوريا الجنوبية بأن السلطات الكورية الشمالية أعدمت رجلاً علناً لبيعه أقراصا مضغوطة وأجهزة «يو إس بي» مليئة بأفلام ومقاطع فيديو موسيقية كورية جنوبية بشكل غير قانوني.

ومن بين الحالات السبع الموثقة لأفراد متهمين بمشاهدة أو توزيع أفلام وفيديوهات كورية جنوبية، وقعت ست حالات في هايسان بمقاطعة ريانغجانغ بين عامي 2012 و2014 وواحدة في مدينة تشونغجين بمقاطعة شمال هامغيونغ، في عام 2015 بحسب التقرير.

ووجد التقرير، الذي يحمل عنوان «رسم خرائط عمليات القتل في ظل كيم جونغ أون: رد كوريا الشمالية على الضغط الدولي»، أن بيونغ يانغ بدأت في تنفيذ عقوبة الإعدام بطريقة غير مرئية ردا على تدقيق دولي أكبر لانتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلنت المنظمة الحقوقية أن كوريا الشمالية تواصل تنفيذ عمليات إعدام علنية لكنها تعمل الآن على جعلها غير مرئية للعالم الخارجي، ما يشير إلى أن بيونغ يانغ تهتم أكثر بصورتها في الخارج.

وقال بارك أه يونغ، المؤلف الرئيسي للتقرير، الذي نُشر أمس (الأربعاء): «تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن نظام كيم جونغ أون يولي مزيداً من الاهتمام لقضايا حقوق الإنسان بسبب زيادة التدقيق الدولي».

وتابع: «هذا لا يعني أن وضع حقوق الإنسان هناك يتحسن - عمليات القتل التي تقودها الدولة لا تزال تحدث بطرق قد لا تكون مرئية للعامة كما كانت من قبل».

ونفت كوريا الشمالية وجود معسكرات اعتقال واتهمت الدول الغربية باستخدام انتقاد حقوق الإنسان كجزء من سياسة معادية لها.

وقالت المنظمة إن بيونغ يانغ نفذت في الماضي عمليات إعدام في قرى ومعسكرات يمكن أن تتجمع فيها حشود، كتحذير علني. لكنها تجنبت بشكل متزايد عمليات الإعدام في المناطق السكنية المكتظة بالسكان، حيث واجهت السلطات صعوبة في تتبع أولئك الذين يحضرون الحدث.